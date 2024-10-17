مشروع الكهرباء: خطوة ناقصة تُهدّد بالمزيد من الفساد!

تسعى وزارة لتجهيز 546 حكوميًا بألواح الطاقة الشمسية بمبلغ 90 مليارًا، خلال الفترة المقبلة.فكيف علّق بعض المختصين على هذا المشروع؟ تابعوا التقرير!