مشروع الربط السككي بين العراق وإيران سينعش السياحة ولكن!

بالرّغم من أنّ مشروع الربط السككي بين وايران سيسهم في انعاش الوضع الاقتصادي، إلّا أنّ هذا الاخير أثار الكثير من المخاوف لاحتماليةِ تأثيرِه على المنافذ البحرية الجنوبية.فكيف علّق وزير النّقل على هذا المشروع؟