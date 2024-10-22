في النجف... لجان تحقيقية في الاجازات االممنوحة لشركات غير رصينة!

عزا مراقبون عدم إكمال المشاريع إلى ضعف الرقابة والمحاسبة الفعّالة. في هذا السياق، أصدر مجلس محافظة قرارًا بتشكيل لجان تحقيقية حول الإجازات التي منحها المحافظ لعدد من الشركات غير الرصينة.ماذا قال رئيس مجلس محافظة للسومرية؟