إخلاء مدرسة الأزهار في بغداد... هل منحت للاستثمار؟

بعد صدور كتاب رسمي من قبل يقول بان المدرسة للسقوط، يستعد طلبة مدرسة الازهار الابتدائية لاخلائها دون سابق انذار او ادنى اخطار.ماذا كشف الأهالي لكادر السومرية؟