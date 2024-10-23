حوادث خطرة واستيرد غير منظم... الدراجات النارية تغزو بغداد!

يؤدي انتشار الدراجات النارية في شوارع إلى وقوع حوادث خطيرة، بسبب قيادة السائقين بطريقة عشوائية. ورغم وجود القوانين المرورية، إلا أنها لم تردع أصحاب هذه الدراجات التي تملأ الشوارع نتيجة الاستيراد غير المنظم.ماذا قال المواطنون لكاميرا السومرية؟