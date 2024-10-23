تردي تنفيذ المشاريع الخدمية في الديوانية ومطالبات بالمحاسبة!

أُنفقت مبالغ مالية كبيرة على مشاريع في قضاء ال شرقي الديوانية، لكن تلك المشاريع تم تنفيذها بشكل رديء، مما يُعدُّ هدرًا للمال العام، كما أشار المواطنون الذين طالبوا بضرورة الرقابة ومحاسبة القائمين على التنفيذ.إليكم ما وثقته عدسة في هذا التقرير!