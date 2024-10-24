بعد المطالبات الملحة بارسال بنودها... موازنة 2025 تدخل حيّز التنفيذ في العراق

موازنة 2025...مطالبات بالاسراع بارسال جداول الموازنة..والمالية النيابية تكشف عن بعض ملامحها.

كشفت النيابية عن موعد ارسال موازنة العام 2025 المتوقع ان تصل مطلع العام المقبل. فماذا ستتضمن؟