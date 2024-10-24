صراع كركوك مستمرّ ولا حلّ إلّا بالحوار!

تفتقر أزمة إلى توافق وحوار مستفيض بين الفرقاء للوصول الى صيغة عمل مشتركة ترضي جميع الاطراف. وذلك تجنّبًا لأي انعكاساتٍ سلبيّة.فكيف يرى المراقبون المرحلة المقبلة؟