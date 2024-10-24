الانقسامات السياسية تُشعل نيران الصراعات في الديوانية

ألقت الصراعات السياسية في مجلس بظلالِها على وحدةِ القرارِ في وقتٍ يرى مراقبون سيطرة القوى السياسية في على قرارات مجلس .قكيف علّق أعضاء مجلس على هذه الصراعات؟