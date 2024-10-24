هدموا منزله في البصرة... فتهدّم قلبه ومات

بعد تعرضه لجلطة... يفارق الحياة اثناء ازالة داره الواقعة بمناطق العشوائيات.

اتهاماتٌ عديدة تطالُ رفع التجاوزاتِ في بممارسةِ الضغوط على الساكنين في مناطقِ العشوائيات وسط المحافظةِ لابقائِهم مقابل استحصالِ بشكل غير شرعي. ماذا قالت عائلةُ المتوفى التي تعرضت لتلك الضغوط وخسرت ربّ عائلتها؟