معاناة يعيشها أهالي واسط والسّبب... الكاز!

تفاقم ازمة الكاز... أصحاب المولدات يضطرون لتقليل ساعات التشغيل والحكومة المحلية تحذر من خطورة الازمة.

دفعت ازمةُ الكاز في محافظة أصحاب المولدات الى تقليل ساعات التشغيل على المواطنين. في وقتٍ حذرت الحكومة المحلية من خطورة ازمة الگاز التي تمرُ بها . ماذا قال أصحاب المولدات؟