ركود في أسواق الذهب العراقية بسبب تحليق الاسعار

بسبب ... أسعار الذهب تصل لـ 590 الفا للمثقال الواحد..وتحذيرات من تراجع اقتصادي.

نتيجة التي تمرُّ بها المنطقة، تشهد أسعار الذّهب ارتفاعًا كبيرًا، ما أدّى إلى حالة ركود بالبيع والشراء. فكيف علّق البائعون على هذا الركود؟