ذهبت لرؤية أطفالها في النهروان... فغدت ضحيّة للعنف

بسبب ... زوج يُقدم على ضرب زوجته باستخدام "موس حاد" بمنطقة النهروان.

أقدم زوج، تحت تأثير المخدّرات، على ضرب زوجته بآلة حادّة عقب ذهابها لرؤية أطفالها في منطقة النهروان.



فما هي القصة الكاملة الّتي روتها لكادر السومرية؟