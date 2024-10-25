تنظيف شبكات المجاري والصرف الصحي في بغداد استعدادا لفصل الشتاء!

باشرت امانةُ بحملاتٍ عدة لتنظيفِ شبكاتِ المجاري وفتحاتِ الصرفِ الصحي، استعدادا لفصلِ الشتاءِ ومواجهةِ الامطارِ الكثيفةِ، تحسبا لأيِ طارئ، وخوفا من تكرار مشهد الغرق في .بماذا المواطنون عبر عدسة السومرية؟