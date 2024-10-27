مطالبات بابعاد بغداد عن التصعيد بعد الهجوم الاسرائيلي

تعرضت لهجمات صهيونية استهدفت عسكرية في طهران، ويُعتقد أن هذه الهجمات جاءت كرد فعل على القصف الذي تعرضت له تل أبيب في بداية تشرين الماضي.؟ماذا قال محللون سياسيون في هذا التقرير من