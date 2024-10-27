الكتل السنية ترفض التوافق على مرشح

في ظل استمرار ازمة رئاسة والمحاولات لحلها، يؤكد نواب عن كتل رفضهم فكرة على مرشح واحد والذهاب به لجلسة معتبرين أنها تنسف مبدأ الانتخاب. ودعوا لترك حسم الامر داخل .إليكم ما كشفه بعض لكادر في هذا التقرير!