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الكتل السنية ترفض التوافق على مرشح
بالفيديو
رئاسة البرلمان... الدعوات السياسية للتوافق على مرشح واحد تزعج بعض الكتل السنية.
2024-10-27 | 01:45
2024-10-27T01:45:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الكتل السنية ترفض التوافق على مرشح
803 مشاهدة
رئاسة
البرلمان
... الدعوات السياسية للتوافق على مرشح واحد تزعج بعض الكتل السنية.
في ظل استمرار ازمة رئاسة
البرلمان
والمحاولات لحلها، يؤكد نواب عن كتل
سنية
رفضهم فكرة
الاتفاق
على مرشح واحد والذهاب به لجلسة
البرلمان
معتبرين أنها تنسف مبدأ الانتخاب. ودعوا لترك حسم الامر داخل
قبة
المجلس
.
إليكم ما كشفه بعض
النواب
لكادر
السومرية
في هذا التقرير!
المراسل
صالح الطيب
>>
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