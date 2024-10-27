تلكؤ كبير في مشروع تأهيل حي الشرطة بالديوانية... هل من مخالفات؟

تلكؤٌ كبيرٌ في مشاريعِ الأمنِِ الغذائي في الديوانيةِ خاصةً مشروعَ تأهيلِ حي في وقتٍ تعتزمُ لجنةُ النزاهةِ في مجلسِ المحافظةِ ارسالَ ملفِ المشروعِ الى هيئةِ النزاهةِ لاتخاذِ الإجراءاتِ القانونية.بماذا ناشد المواطنون عبر عدسة السومرية؟