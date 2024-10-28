سيطرة متنفذين على منافذ كراج النهضة واتاوات على السائقين

يسيطر متنفذون منذ سنوات على تحركات سائقي الاجرة وارزاقهم في كراج ومحيطه، امام انظار موظفي هيئة وحتى القوات الامنية، إذ يناشد العديد من سائقي المركبات وزير بالتدخل سريعا لانهاء هذه السطوة.إليكم ما ناشد به سائقون عبر كاميرا السومرية!