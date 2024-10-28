أوساخ وسموم... نهر الفرات بؤرة أمراض قاتلة!

يشهد نهر تلوثا كبيرا نتيجة رمي مياه المجاري الثقيلة والملوثات فيه منذُ سنواتٍ، ليتحولَ الماءُ المارُ عبر مدينةِ الكوفةِ لبؤرةٍ من الأوساخِ وألامراضِ الضارةِ. فيما كشفت مديريةُ البيئةِ انها شخصت نسبا قاتلةً من التلوثِ وفرضت غراماتٍ على دائرةِ المجاري وصلت للملياراتِ.إليكم ما وثقته عدسة في هذا التقرير!