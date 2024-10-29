الدفع الالكتروني... استقطاع الالاف من رواتب الموظفين شهريا!

تقوم شركات الدفع "الوسيطة" بخصم آلاف من رواتب شهريًا. وبعد عام كامل من انتظار لزيادة رواتبهم عبر نظام العلاوات والترفيعات، يُفاجأون باستقطاع هذه الزيادات من قبل شركات بطاقات الدفع الإلكتروني ومكاتب الصرافة.إليكم ما كشفه خبير اقتصادي لكادر السومرية!