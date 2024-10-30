النفايات تغزو شوارع أبو الخصيب وتثير قلق الأهالي‎

يشهد قضاء تكدسا بأكوام النفايات وسط الأحياء السكنية، ما أثار سخط الأهالي من اجراءات البلدية وغياب الحقيقية.برأيك، لماذا تستمر مشكلات النفايات وسوء البنية التحتية في الأحياء السكنية في البصرة، رغم التخصيصات المالية الكبيرة؟.. شاهد هذا التقرير من .