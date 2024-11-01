نازحون يتخوفون من العودة ويفضلون البقاء بالمخيمات‎

ملف النازحين: مع قرب اغلاق جميع المخيمات.. مطالبات بتهيئة الارضية وتوفير فرص العيش الكريم.





تزامنا مع قرار الحكومة باغلاق مخيمات النازحين داخل اقليم كردستان، تطالب جهات عدة بتهيئة الارضية وتوفير فرص العيش الكريم ليتمكن النازحون من العودة لمناطقهم.



‎تحديات يواجهها النازحون في مخيمات إقليم .. شاهد هذا التقرير من .