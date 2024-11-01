انتقادات لاذعة يواجهها "مصفى كربلاء"‎

يواجه انتقادات لاذعة نتيجة توقف الإنتاج لأكثر من شهر، وسط مطالبات شعبية بضرورة توضيح أسباب التوقف الذي ادى لازمة حادة بالمشتقات النفطية.شاهد ماذا قال رئيس مجلس اليساري لكادر في هذا التقرير.