الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين

اطلق اهالي محافظة مناشدات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على غرق بسبب الامطار فيما شكلت الحكومة المحلية خلية ازمة لتنظيف شبكات الصرف الصحي.برأيك، هل ستتكرر غرق المنازل هذا الشتاء؟.. شاهد ما قاله المواطنون في هذا التقرير من .