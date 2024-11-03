بالفيديو: بسبب هطول الأمطار وسقوط الأسلاك.. وفاة الشاب محمد في بغداد!

خبر حزين مع بداية فصل في .. صعقة كهربائية تنهي حياة الشاب محمد ذو ال 20 عاماً داخل حديقة منزله. وهذه ليست الحادثة الاولى من نوعها الذي يذهب ضحيتها اناس أبرياء في العراق، نتيجة ضعف اجراءات بصيانة الأسلاك والأعمدة التي تصبح قاتلة في كل .إلى من حمل المسؤولية؟ تابعوا هذا التقرير من .