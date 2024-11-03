500 الف شهرياً جباية كهرباء.. ما الذي يحصل داخل مجمع سكني في البصرة؟

داخل مجمع سكني.. مواطنون يصدمون بجباية تسعيرة كهرباء تصل لـ 500 الف شهريا.

أمام احد المجمعات السكنية في البصرة، احتج العشرات من الساكنين على القرار المفاجئ برفع سعر جباية الكهرباء، الذي وصل في بعض الاشهر لاكثر من نصف مليون دينارٍ للمنزل الواحد.

بماذا المحتجون وزارة عبر كادر السومرية؟ تابعوا هذا التقرير للتفاصيل.