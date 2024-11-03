تدهور الخدمات وتلكؤ المشاريع.. إليكم حال أهل قضاء عفك في الديوانية!

يواجه قضاء عفك في محافظة أزمة خدمية متفاقمة منذ سنين، نتيجة تدهور حالة الطرق والجسور وتلكؤ المشاريع الخدمية، ما دفع الأهالي للمطالبة بإدراج القضاءِ ضمن خطط التطوير وإنهاء المشاريع المتوقفة.استمعوا إلى مناشدات الأهالي في هذا التقرير من .