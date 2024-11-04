بغداد تغرق بالأمطار

تتحول العديد من شوارع إلى بحيرات مائية مع بداية موسم الأمطار، في مشهد يتكرر سنويًا، رغم الإجراءات التي تعلنها . هذا الوضع يبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية في ويؤكد الحاجة إلى حلول فعّالة للتعامل مع هذه الظاهرة المتكررة.إليكم ما وثقته عدسة في هذا التقرير!