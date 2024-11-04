توقيت غير مناسب... انتقادات مع بدء صيانة شبكات المجاري في الديوانية!

وجّه مواطنون في انتقادات للشركات الخدمية التي بدأت بصيانة شبكات المجاري والصرف الصحي في بالتزامن مع حلول فصل . ويرى المواطنون أن توقيت هذه الأعمال غير مناسب، ويؤثر سلبًا على حياة السكان خلال موسم الأمطار.ماذا قال المواطنون لكادر السومرية؟