كربلاء تكثف جهود كوادرها لمواجهة الأمطار

تستعد لمواجهة الأمطار المتوقعة بعد موجة السيول التي ضربت عدة محافظات، وذلك عبر تكثيف جهود كوادرها الخدمية. وتتضمن هذه الاستعدادات تعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي في .ماذا أكد المعنيون في هذا الملف لكادر السومرية؟