تلويح بشكوى ضد إسرائيل بعد خطف مواطن في لبنان

شهدت الساعات الأخيرة حالة من في الأوساط الرسمية عقب اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية لأحد المواطنين شمال البلاد. وتطور الأمر إلى إصدار توجيهات بتقديم شكوى ضد "إسرائيل" أمام مجلس بسبب هذا الحادث.تفاصيل العملية يكشفها هذا التقرير من السومرية!