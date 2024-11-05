شكوك بعد تراجع التغذية مع بداية كل شهر في بغداد.. هل من صفقة بين اصحاب المولدات ومحطات التجهيز؟

ينخفض تجهيز الوطنية بشكل ملحوظ مع بداية كل شهر، مما يدفع بعض المواطنين للتعبير عن شكوكهم حول وجود اتفاقات بين أصحاب المولدات ومحطات تزويد الطاقة.مواطنون يتحدثون للسومرية بشأن ملف . تابعوا هذا التقرير!