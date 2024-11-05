في واسط... سيارات غير مرقمة تجوب الشوارع ومناشدات لتطبيق القانون!

تجوب شوارع محافظة مركبات غير مرقمة، رغم الحظر المفروض عليها من قِبل دائرة المرور، مما من خطورة ارتفاع نسبة الحوادث الأمنية. وقد أثار ذلك مخاوف المواطنين الذين دعوا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة ومنع المركبات غير المرخصة.مواطنون يناشدون السلطات عبر كادر . إليكم ما كشفوه في هذا التقرير!