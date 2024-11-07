أمطار غزيرة في العراق: هل تستغل أم تهدر؟

مع بدء موسم الأمطار، ترتفع الدعوات للجهات المسؤولة بضرورة إستغلال وفرة المياه بحوضي والفرات، وتخزينها في البحيرات للاستفادة منها خلال اوقات الجفاف.هل ستتغير سياسات الخزن والتخزين أم تتكرر الأخطاء السابقة؟.. شاهد ما قاله المتحدث باسم الموارد المائية لكادر في هذا التقرير.