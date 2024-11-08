اثار العراق في واقع مأساوي... ودعوات لترميمها!

تعاني المواقع الأثرية في الدين من واقع مأساوي بسبب دمار الحرب والإهمال، حيث أوضح المختصون حجم الأضرار التي لحقت بهذه المعالم المهمة، داعين إلى ترميمها واستثمارها كمواقع جذب سياحي.إليكم ما ناشد به المختصون الحكومة في هذا التقرير عبر السومرية!