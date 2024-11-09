ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة الاقليم؟

تتعدد السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم، لتضع الأحزاب الفائزة أمام خيارات صعبة تتراوح ما بين تشكيل حكومة تقليدية بقيادة الحزبين الرئيسين الحاكمين، أو تجاوز المعتاد عبر استقطاب قوى معارضة.فكيف علّق لـ السومرية؟