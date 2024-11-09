القطع الجائر للأشجار يُهدد غابات الكارضية في الكوت

مطالبات بوقف ظاهرة قطع الأشجار في غابات الكارضية وتحويلها للاستثمار.

تتصاعدُ المطالبات الشعبية في للحد من ظاهرة قطع الأشجار في غابات الكارضية وتحسين .البنية التحتية وتحويلها للاستثمار كونها الملاذ السياحي الوحيد لسكان . بماذا ناشد المواطنون؟