اكتشف الأطعمة المضرّة بالمزاج!

هل تساءلت لماذا تشعر بالتَّحسُّن بعد تناول وجبة خفيفة من الفواكه والمكسَّرات؟ أو بالسُّوء بعد تناول وجبة سريعة؟ قد يكون الجواب أكثر تعقيدًا ممَّا تعتقد!



تؤثِّر الأطعمة بشكل مباشر على صحَّتنا العقليَّة وكيمياء الدِّماغ فالأطعمة الَّتي نتناولهايمكن أن تحسِّن أو تضرُّ مزاجنا!



أبرز الأطعمة المؤثِّرة سلبًا على صحَّة الدِّماغ:



القهوة

الإفراط في الكافيين من القلق والإجهاد والتَّعب. الإفراط في الكافيين من القلق والإجهاد والتَّعب. الصودا

تحتوي على موادَّ كيميائيَّة ومحلِّيَّات صناعيَّة تؤثِّر سلبًا على كيمياء الدِّماغ وتزيد التَّوتُّر.



الأطعمة المصنَّعة

تؤدِّي إلى التهابات مزمنة وتزيد من القلق والاكتئاب. الكحول

يقلِّل من المزاج ويؤدِّي إلى القلق

