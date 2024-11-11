ابو مهيمن يعيش حالة مزرية!

تشابه حالة ابو مهيمن الذي يعيش بأكوام النفايات، المئات من الحالات في خاصة والعراق عامة، بضنك العيش وقساوة الحياة التي تمحي ملامح الامل بمستقبل افضل.. يأمل هذا الرجل ان يتحقق في يوم من الايام!للقلوب الضعيفة لا تشاهدوا هذه المشاهد في التقرير من لأنها حتماً ستهزّ مشاعركم!