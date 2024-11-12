مرضى الثلاسيميا في البصرة محرومون من "الدم النقي"... وحياتهم مهددة!

يعاني مرضى الثلاسيميا، في البصرة، من نقص العلاجات والرعاية المناسبة في المستشفيات الحكومية. ويشكو ذوو المرضى من الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على الد*م النقي، حيث يضطرون في كثير من الأحيان إلى التعامل مع نفاد الأكياس، واستخدام البدائل التي لا تلبي احتياجاتهم بشكل كافٍ.معنيون بهذا الشأن يوصفون الحالة التي يعيشها المرضى وما يواجههم من مشاكل.تابعوا هذا التقرير من السومرية!