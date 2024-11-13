بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎

يشخص مختصون ابرز النقاط التي تشكل أهمية التعداد العام للسكان بتنظيم آلية توزيع موارد التنمية والخدمات، ناهيك عن الاسهام بشكل مباشر في وضع الارقام لتوزيع الناخبين وكثافتهم في الرقع الجغرافية الموزعة بين المحافظات.المتحدث باسم الهنداوي يبين أهميته في هذا التقرير من .