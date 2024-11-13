اللبنانيون في العراق بين الغربة ووعد العودة‎.. فيديو

لاجئون لبنانيون يروون معاناتهم منذ لحظة مغادرتهم حتى الوصول.

ممزوجة بالالم وحسرات الفراق يروي لبنانيون معاناتهم منذ لحظة مغادرتهم حتى وصولهم الاراضي العراقية، التي كشفوا فيها بان لم يبخلوا بشيء الا وقدموه بحب وقلب نقي.. شاهد هذا التقرير من .