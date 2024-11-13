النفط وتوطين الرواتب.. ملفات مهمة في زيارة السوداني الى اربيل!

من الى وبجعبته العديد من الملفات المهمة





بزيارة سريعة وخاطفة التقى فيها عددا من المسؤولين ،، يصل والسليمانية وبجعبته العديد من الملفات المهمة ابرزها النفط و توطين الرواتب