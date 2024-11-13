حوارات سياسية تجري في السليمانية واربيل.. ما الهدف منها؟

حوارات بين الوطني والديموقرطي لتقريب وجهات النظر وتشكيل الحكومة العاشرة للاقليم





حوارات ولقاءات تجري في واربيل تهدف الى التوصل لصيغة بين الحزبين الكبيرين في الاقليم لتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة والتي ينتظر منها حسم العديد من الملفات والقوانين