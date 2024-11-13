ازمات مجالس المحافظات تتصدر الواجهة من جديد.. صراعات للحصولِ على المناصب الارفع!

الخلافات السياسية على المناصب تنعكس بشكل سلبي على اداء مجالس المحافظات





بعد ان عادت بانتخاباتٍ محليةٍ، ازماتُ مجالسِ المحافظاتِ تتصدرُ الواجهةَ من جديدٍ، صراعاتٌ ومناكفاتٌ للحصولِ على المناصبِ الارفعِ , ما ولّدَ حالةً من عدمِ الثقةِ بين المواطن والسياسيين