الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!

اعضاء بمجلس يتنقلون بين كتلة واخرى والاسباب مجهولة





بين كتلة واخرى يتنقل اعضاء مجلس محافظة ، التحولات هذه تُثيرُ العديدَ من التساؤلاتِ حول مصداقيةِ السياسيين والتزامِهم بوعودِهم الانتخابيةِ