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الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!
بالفيديو
اعضاء بمجلس المحافظة يتنقلون بين كتلة واخرى والاسباب مجهولة
2024-11-14 | 02:40
2024-11-14T02:40:00+00:00
Alsumaria Tv
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الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!
68 مشاهدة
اعضاء بمجلس
المحافظة
يتنقلون بين كتلة واخرى والاسباب مجهولة
بين كتلة واخرى يتنقل اعضاء مجلس محافظة
الديوانية
، التحولات هذه تُثيرُ العديدَ من التساؤلاتِ حول مصداقيةِ السياسيين والتزامِهم بوعودِهم الانتخابيةِ
المراسل
حيدر انذار
>>
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