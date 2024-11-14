"مجمع المصطفى" خارج خدمات البلدية يعيش وضعاً مأساوياً!

وضع خدمي مترد باثاره على سكان مجمع المصطفى بقضاء , هذه الصورة توضح الحلول الترقيعية التي تنتهجها المسؤولة عن المنطقةالأهالي لكادر عن المعاناة التي يعيشونها كل يوم!