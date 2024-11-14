أهالي معسكر الرشيد في بغداد مهددون بإزالة منازلهم .. ما القصة؟

يتعرض أهالي معسكر للتهديد والانذار بالازالة من قبل المسؤولة عن تنفيذ مشروع الغابات بعبارة "وقد اعذر من انذر" التي تذيلت التنبيه، واثارت حفيظة الاهالي الذين ناشدوا الحكومة بالتدخل وتخليصهم من سطوة تلك والجهات المتنفذة التي تقف وراءها.بماذا يطالب الأهالي من خلال حديثهم لكادر السومرية؟ كل التفاصيل في هذا التقرير