تسعيرة الكهرباء تُشعل الغضب في البصرة

خرج ناشطون وشخصيات بصرية باحتجاج واسع داخل رفضا لتسعيرة التي ارتفعت لأكثر من ضعفين خلال الفترة الاخيرة.مواطنون حملوا وزارة مسؤولية فساد هذا الملف.. شاهد هذا التقرير من .