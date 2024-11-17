غلاء يضرب الأسواق ويضغط على محدودي الدخل

شهدت محافظة الدين ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية لما يقرب الضعف، ما اثقل كاهل المواطنين البسطاء في .كيف يواجه الكسبة الظروف الصعبة؟.. شاهد مناشدة المواطنين في هذا التقرير من .